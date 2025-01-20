USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.4011.5513.7511.33 1MO10.759.3511.3610.22 3MO10.388.4010.919.63 6MO10.158.0510.649.41 9MO10.087.9810.569.36 1YR10.017.9310.509.34 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK14.1212.318.75 1MO12.75