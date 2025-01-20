¥«¥Ê¥À¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÅç¤Î¤¢¤ë½»Âð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¥Ù¥ë¥«¥á¥é¤¬¡¢2024Ç¯7·î¤ËÃÏµå¤ËÈôÍè¤·¤¿ð¨ÀÐ(¤¤¤ó¤»¤­)¤¬Íî²¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£What does a space rock sound like when it hits the ground? First ever meteorite to land in Prince Edward Island is caught on camera, makes auditory history and ends up in U of A collection | Newshttps://www.ualberta.ca/en/news/news-releases-and-statements/news-rele