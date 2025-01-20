¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï20Æü¡¢´ë¶È¸þ¤±Âß½Ð¶âÍø¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡ÊÂß½Ð´ðÁÃ¶âÍø¡¢LPR¡Ë¡×¤Î1Ç¯Êª¤ò3.10¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤­¤Ï3¥«·îÏ¢Â³¡£