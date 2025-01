【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ONE OK ROCKニューアルバム『DETOX』全トラックリスト&初回限定盤DVD収録楽曲解禁! ONE OK ROCKが、2月21日にリリースするニューアルバム『DETOX』から、第2弾先行シングルとして「Puppets Can’t Control You」を1月19日にサプライズリリースした。 1月19日に放送されたTBS系 日曜劇場『御上先生』初回放送のエンドクレジット映像とともにONE OK ROCKの新