¥«¥Í¥³¼ïÉÄ¤Ï¹â¤¤¡£Á°½µËö£±£·Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾å¸Â¤ò£±£°Ëü³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£°¡¥£¸£¸¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï£²²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£±·î£²£°Æü¤«¤é£µ·î£²£³Æü¤Þ¤Ç¡£µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤·³ô¼ç¤Î´Ô¸µ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS