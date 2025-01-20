¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤¬°Õ³°¤ÊÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹äÎÏºÌ²ê¤ä»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¤Î°Õ³°¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#5¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ