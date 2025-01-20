¡ÖÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÔµÕ¶­¤Ë¤á¤²¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Îµ¤¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¡ÔÅ¾¿¦¡Õ¤ò¸ý¤Ë¤·»Ï¤á¤¿¼Ò°÷¤â1¿Í¤ä2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÉÙ»Î»³¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤äÆüËÜ°ì·ù¤ï¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¡Ä¡ÄÈéÆù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛµÈÅÄÍÓ¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¡ÈÀã²ò¤±¡É¤Ç´°Á´Éü³è Hey! Say! JUMPÃæÅçÍµæÆ¤Î¡È¹ç¸°°¦¡É¤«¤é7Ç¯ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë