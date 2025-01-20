¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÊý¿ËÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬19Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖTikTok¤òµß¤¨¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Î»Ü¹Ô¤òÍ±Í½¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆTikTok¤Î±¿±Ä²ñ