ESET¤Ï1·î16Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖUnder the cloak of UEFI Secure Boot: Introducing CVE-2024-7344¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ðÌ¾¤µ¤ìUEFI¡ÊUnified Extensible Firmware Interface¡§¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éUEFI¥»¥­¥å¥¢¥Ö¡¼¥È¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤­¤ëÀÈ¼åÀ­¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿Under the cloak of UEFI Secure Boot: Introducing CVE-2024-7344.