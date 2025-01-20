¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¢Ç¤¼°¤ò20Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î²óÉü¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ÎÍÍ»Ò¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¯ºö¤Ï·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³°¸ò´Ø·¸¤â·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú´ÑÅª¤À¡×¡Ê»ÔÌ±¡Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÃæÅìÁ´ÂÎ¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò»ä¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·µ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¡Ë¥¨¥ë¥µ¥ì