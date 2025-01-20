¶²Îµ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¶¥¤¦¡Ö¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£±£¹Æü¡¢Ê¡°æ¸©¾¡»³»Ô¤Î¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥à¾¡»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸©Æâ³°¤«¤é»²²Ã¤·¤¿£³£´É¤¤Î¡È¶²Îµ¡É¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¾å¤òÎÏÁö¤·¤¿¡£´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤êË¡¿Í¡Ö¾¡»³»Ô´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¼çºÅ¡££³²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀã¾å¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÖ¡¢ÎÐ¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Æ¥£¥é¥Î¡×¤Î¥ª¥¹¤È¥á¥¹¡¢¡Ö¥³¥É¥â¥Æ¥£¥é¥Î¡×¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Æ¥£¥é¥Î¡×¤Î