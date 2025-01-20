Trevor Hunnicutt[¥Î¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¡ÊÊÆ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë £±£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÂàÇ¤Á°Æü¤Î£±£¹Æü¡¢º£¸å¤â¸øÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢Í­¸¢¼Ô¤Î´Ö¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¹âÎð¤ò½ä¤ë·üÇ°¤Ê¤É¤«¤éºòÇ¯²Æ¤ËºÆÁª¤òÃÇÇ°¤·¤ÆÂçÅýÎÎÁª¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆüË¬¤ì¤¿ÆîÉô¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥Î¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¤Î¶µ²ñ¤Ç¡Ö»ä¤ÏÁ´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹õ¿Í¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë