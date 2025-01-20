¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¤Ï20Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á3¿Í¤ò²òÊü¤·¤¿¤³¤È¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¹´Â«²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í90¿Í¤ò¼áÊü¤·¤¿¡£