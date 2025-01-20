1·î20Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÃË½÷2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1·î20Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢ÅòÂôÄ®ÅÚÃ®¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»Ì±¤¬ÉßÃÏÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Æîµû¾Â½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃË½÷¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÙÄä»ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£