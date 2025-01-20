Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥é¥ó¥É±ß ½ªÃÍ8.33¹âÃÍ8.36°ÂÃÍ8.24 8.50¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 8.43Äñ¹³2 8.38Äñ¹³1 8.31¥Ô¥Ü¥Ã¥È 8.26»Ù»ý1 8.19»Ù»ý2 8.14¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß ½ªÃÍ114.16¹âÃÍ114.36°ÂÃÍ113.45 115.44¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 114.90Äñ¹³2 114.53Äñ¹³1 113.99¥Ô¥Ü¥Ã¥È 113.62»Ù»ý1 113.08»Ù»ý2 112.71¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¹á¹Á¥É¥ë