¥É¥ë¡¦±ß¡§£±£µ£¶±ß£³£°Á¬¡Ê£±£¶Æü½ªÃÍ¡§£±£µ£µ±ß£±£¶Á¬¡Ë ¥æー¥í¡¦±ß¡§£±£¶£°±ß£µ£¶Á¬¡ÊÆ±¡§£±£µ£¹±ß£¸£µÁ¬¡Ë ¥æー¥í¡¦¥É¥ë¡§£±¡¥£°£²£·£³¥É¥ë¡ÊÆ±¡§£±¡¥£°£³£°£±¥É¥ë¡Ë ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS