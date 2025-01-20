Jonathan LandayEric Cox[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å¤Ë¥·¥«¥´¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±Å¦È¯·×²è¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¶­´ÉÍý¡¦ÉÔË¡°ÜÌ±Á÷´ÔÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Þ¥ó»á¤¬ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¿·À¯¸¢¤Ï¤Þ¤À·èÄê¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¤Î¥ê¡¼¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Åö¶É¼Ô¤ä¿Í¸¢ÍÊ¸îÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×