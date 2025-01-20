― ¥À¥¦¤Ï334¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤­¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ë ― £Î£Ù¥À¥¦ 43487.83 ( +334.70 ) £Ó¡õ£Ð500 5996.66 ( +59.32 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 19630.20 ( +291.91 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.626 ( +0.021 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 77.88 ( -0.80 ) £Î£Ù¶â 2748.7 ( -2.2 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô15.97 ( -0.63 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)38795 ( +325 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (¥É