¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/20¡Û¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬¡¢1·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ30Ê¬ÊüÁ÷ ¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï25ÆüÊüÁ÷¡ËÂè2ÏÃ¤ËÍ§¾ð½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛóîÆ£µþ»Ò¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥­¥ã¥ß»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¢¡óîÆ£µþ»Ò¡Ö¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡×Í§¾ð½Ð±é·èÄêº£²ó¤ÎÍ§¾ð½Ð±é¤Ï¡¢óîÆ£¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼