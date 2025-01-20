¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÍ­Æ¯£Ô£é£í£å£ó¡Ê¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£¶Ê¬¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Í­Æ¯¥¢¥Ê¤¬µð¿Í»þÂå¤«¤é¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¾¾°æ½¨´î»á¤ò¼«Âð¤Î¤¢¤ëÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÅØÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í­Æ¯¥¢¥Ê¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Î£²³äÁý¤·¤°