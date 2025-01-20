¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï19Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè21Àá¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢3-1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£4ÆüÁ°¤Î±ä´üÊ¬¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀï¤ò°ú¤­Ê¬¤±¤ÆÏ¢¾¡¤¬6¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿2°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë(¾¡¤ÁÅÀ44/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤Ï¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤ò6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤¦Ãæ¡¢¥Æ¥å¥é¥à¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¡¢¥¿¥ì¥ß¤¬¥é¥¦¥¿¥í¤È2¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£14°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ20)¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï25Ê¬¤ËºÇ½é¤Î¹¥µ¡¡£¥¢¥¹¥é¥Ë¤ÎÉâ¤­µå¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥é