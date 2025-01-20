2014Ç¯¤Î1·î11Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦Ã¸Ï©·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯80¡Ë¡£º£Ç¯¤ÇË×¸å´Ý10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã¸Ï©¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¡¢É×¤ÎÆñÉÂ¡¢Â©»Ò¤ÎÂáÊá¤Ë»à¡Ä¡Ä¤ÈÇÈÍðËü¾æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÌ¤¤À¤ËÂ³¤­¡¢Ä¹ÃË¡¦Åç±ÑÄÅÉ×¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤â¡¢Ì¤¤À·ãÆ°¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ã¸Ï©¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢°ä»º¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÆþ±¡ÈñÍÑ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¶â¤äÀÄ»³Áòµ·½ê¤Ç¤ÎÁòµ·Âå¤¬¤¤¤º¤ì¤â1000ËüÃ±°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ä