NBA¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥G¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ»þ´Ö19Æü¤Þ¤Ç¤ËG¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âè3²ó¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²á¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¤«¤é1°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼Áª¼ê¡£¤·¤«¤·Âè3²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤Ë¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ËNBA¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£19Æü¤ÏG¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î20ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1²ó¤Ç¤Ï5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¢