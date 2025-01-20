¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤³¤È³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£²£°£²£µÇ¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºå¿À°ì¶Ú¤Ç£³ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤­¡¢¸½ºß¤ÏÉ¾ÏÀ²È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¸×ÅÞ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¼çË¤¤¬°û¿©Å¹¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿?¹ë²÷ÅÁÀâ?¤È¤Ï¡½¡½¡£¤ª½Ë¤¤»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¶²½Ì¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Î?¹ë²÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É?¤òË½Ïª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ´ØÀ¾¤Ë¼Âºß¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÂç¤Î