À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ëµ¯¤­¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎºÒ³²¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¯À°Á³¤È¤·¤¿³¹ÊÂ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿À¸Í¤Ï¶áÂåÅª¤Ê¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤È¡¢¸Å¤¯¤«¤é»Ä¤ëÈþ¤·¤¤Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¡¦Ãæ»³¼ê¤«¤é¿À¸Í¹ÁÊý¸þ¤òÄ¯¤á¤ë¿À¸Í¡¦»°µÜ ¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¡¼¥ÉÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¤ÎÆþ¹¾¾®½Õ¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ï¡¢·úÃÛ¤ò³Ø¤Ó¡¢ËÉºÒ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¹áÀîÂç³Ø¡¦ÁÏÂ¤¹©³ØÉô¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·úÃÛ