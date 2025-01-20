µ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥¯¥é¥¹´¶¤¬¤¢¤ë¥Ô¥¢¥¹¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£²ó¤Ï3COINS²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹â¸«¤¨¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥Ô¥¢¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ï¡¢¥­¥é¥­¥é¤Èµ±¤¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¼ïGET¤â¥¢¥ê¤«¤â¡ª ¥¬¥é