¤É¤¦¤ä¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯ºá°­´¶¤ò»ý¤¿¤º¤ËÉâµ¤¤äÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À­¤Ï¡¢¸½ºß3¸Ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉÔÎÑ¤Ï¡Ö·ëº§À¸³è15Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿º¢¤Ë¥²¡¼¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÌ¤º§¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À­¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¸òºÝ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ô¢°Ë¥ì¥ó¡ËÎ¥º§¸å¤âÉâµ¤ÊÊ¤ÏÄ¾¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×½÷À­¤ÏÅö»þ¤ÎÉ×¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤¬¤ª¤ê¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê