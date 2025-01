化学肥料の大量生産を可能にしたハーバー・ボッシュ法は、世界中の農業を支えていますが、全世界のエネルギー消費量の2%以上、天然ガス使用量の約5%を占めるエネルギー集約的な技術でもあるため、持続可能性に問題があります。2024年12月13日に科学誌・Science Advancesに掲載された論文で、空気中から植物の肥料にできるアンモニアを集める装置が発表されました。Onsite ammonia synthesis from water vapor and nitrogen in th