¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¢Ç¤¼°¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¼óÅÔ¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç»Ù»ý¼Ô¤é¤ò½¸¤á¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï18Æü¤Ë¼«¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½¢Ç¤½Ë²ì²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Î°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü¤Î½¢Ç¤¼°¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡îÁ°¸å¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²°Æâ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²°³°¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½¢