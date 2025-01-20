½÷Í¥¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡Ê29¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê28¡Ë¤ÈÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ê26¡Ë¤È¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Îfrom¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡×¡Ê24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¶âÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤¢¤¶¤È¤¤ÃË½÷¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ä½èÀ¤½Ñ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡×¤È¡Ö¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡×¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÎMC¤Ç¤¢¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ë