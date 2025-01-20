¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Îfrom¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡×¡Ê24Æü³«»Ï¡¢Ëè½µ¶âÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¼èºà²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê28¡Ë²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ê26¡ËÃ«¤Þ¤ê¤¢¡Ê29¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£Æ£¸¶¤¬¡È¤¢¤¶¤ÈÃË»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤ÏÆ£¸¶¤é3¿Í¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸µÎø¿Í¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æ£¸¶¤Ï¸µ¥«¥Î¤ËÌ¤Îý¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥É¹â¤á¤Îºä²¼ÂóÌ¤Ìò¡¢²ÃÆ£¤¬ÂóÌ¤¤Î¸µ¥«¥Î¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶0¤ÎÅØÎÏ·¿¤Î¤¢¤¶