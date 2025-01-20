¾ºµéÀï¤Ç½Å¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤¿7ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬3Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£Æ»Ãæ¤ÏÆâ¥é¥Á±è¤¤¤Î5ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¹¬¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿¤±¤É¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àè¹ÔÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Á´»Ð¤Ë21Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥æ¡¼¥Ð¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢·ìÅýÅª¤Ë¤âÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡£25Ç¯¤Î³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÎÏÁö¤À¤Ã¤¿¡£