¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê35¡Ë¤¬º£²Æ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é22Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö°ìºòÇ¯Ëö¤Î¡È¶¯Ç÷À­¾ã³²¡É¤È¤Î¿ÇÃÇ°Ê¹ß¡¢»Å»öÆâÍÆ¤òÀ©¸Â¤·¤Ä¤Ä²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÁêÃÌ¤ò½Å¤Íº£²ó¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤