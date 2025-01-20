ºòµ¨1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬19Æü¡¢ÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤·¡¢¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÉü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤Þ¤ÇÂçºå¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸µÆ±Î½¤Ç¡¢ºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÂçÃÝ¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Õ»ö¡£¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÎÎý½¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ºòµ¨¡¢´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬Åª¤Ë¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï