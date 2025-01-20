歌手で俳優の中島健人（３０）が１９日、東京・有明アリーナでソロコンサート「ＫＥＮＴＯＮＡＫＡＪＩＭＡ１ｓｔＬｉｖｅ２０２５“Ｎ／ｂｉａｓ”」のファイナルを迎えた。昨年３月末に人気グループ「ＳｅｘｙＺｏｎｅ（現・ｔｉｍｅｌｅｓｚ）」を卒業。ソロデビュー後初のライブでは、３日間４公演で合計６万人を動員。昨年１２月２５日にリリースされた１ｓｔアルバムから９曲を初披露した。荘厳なセットのセン