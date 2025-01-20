【モデルプレス＝2025/01/20】中島健人が、1月17日から19日にかけて東京・有明アリーナにてソロデビュー後初のライブ「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 N / bias」を開催。最終日の公演前に行われた記者会見では、現在timeleszが行うオーディションについて言及した。【写真】中島健人、ソロ転身後初ライブ◆中島健人「タイプロ」から受ける刺激語るSexy Zoneは4月に中島の卒業と同時にtimeleszに改名。佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の