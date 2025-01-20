¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè18Àá¡Û(Stade Auguste-Delaune)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 1-1(Á°È¾1-0)¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¹]¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£(26Ê¬)[¥ë]A. Sangante(67Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¹]¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢(41Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£(76Ê¬)[¥ë]E. Sabbi(17Ê¬)¡¢R. Ndiaye(90Ê¬+4)¨¦°ËÅì½ãÌé¤ÎCK¤«¤éÀèÀ©¤â¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¼«Æ°¹ß³Ê·÷¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¤ËÄËº¨¥É¥í¡¼¤Ç7»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·