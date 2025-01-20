¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢´î¤Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¡á19Æü¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç19Æü¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢1¡½1¤Î¸åÈ¾¤Ëº£µ¨5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±¥ê¡¼¥°ÄÌ»»15ÆÀÅÀ¤È¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎºÇÂ¿µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£»°ãø¤Ï16Æü¤Î¥¤