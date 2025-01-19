²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²¼ÃåÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡×¸µ¼ÒÄ¹¤È¤ÎÈëÂ¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¥ß¥«¥¸¥ç¥ó¤È¤ï¤¿¤·¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÈï¤ê¤â¤Î¤ò¤·¤¿ÉÍºê¤¬¥­¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÈï¤ê¤â¤Î¤ò¤·¤¿Ìî¸ýÈþ²Â¤µ¤ó¤ËÊú¤­¤Ä¤¯1Ëç¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ß¥«¥¸¥ç¥ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï20ÂåÁ°È¾¡¢¤È¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎVIP¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¥º¥é¥ê¤È°ú¤­Ï¢¤ì¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç