Âç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï19Æü¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç4¿Í¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Î¼õ¸³À¸¤Ï¡¢Á´¶µ²Ê¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÜÎ¨35ÇÜ¤Î¿Íµ¤¡¢ÅìÍÎÂç¤Î¿·Æþ»î¤¬ÊªµÄ¡Ö¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡×¤ÈÊ¸²Ê¾Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î¤¢¤Ã¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¿ô³Ø?¤Î»î¸³»þ´ÖÃæ¡¢´ÆÆÄ¼Ô¤¬¡¢´ù¤Ë¿ô³Ø¤Î¸ø¼°¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î1¿Í¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢±Ñ¸ì¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°