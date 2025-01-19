ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£±£¹Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤òÌÈ¤ì¤¿ÅÁÅý¹©·Ý¡¦ÎØÅçÅÉ¤ÎÂç·¿ÃÏµåµ·¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ËüÇî¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤¬»ÈÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£ËüÇî¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏµåµ·¤ÏÄ¾·ÂÌó£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÎØÅçÅÉ¿¦¿Í¤¬£µÇ¯¤«¤±¤Æ£²£²Ç¯¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡£Æ±»Ô¤Î¸©ÎØÅç¼¿·ÝÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£