花巻東高校からスタンフォード大学へ進学した佐々木麟太郎内野手(19)がマイクを付けながらプレーする様子が公開され、流暢な英語と鼻歌に注目が集まっている。 佐々木の様子を公開したのはMLB Draft Leagueの公式X。昨年夏の試合で首元にマイクを付けながらプレーした佐々木は、仲間と会話したり、サードの守備につきながら「I have never experienced anything like this before uhh I'm a little bit excited …