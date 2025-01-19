ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È!ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎKoki,¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±éÁê¼ê¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Koki,¤¬±Ç²è¡ÖTOUCH/¥¿¥Ã¥Á¡×(24Æü¸ø³«)¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¡£Éã¤ÎÌÚÂ¼¤È¡¢¸µ¡Ö¥·¥Ö¤¬¤­Ââ¡×¤Î¸µÌÚ¤ÏÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¡£¾Ð´é¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö²¿¤À¤«¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡ª¤³