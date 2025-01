GLAYが19日、横浜アリーナで「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024−2025”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」ツアーファイナルを開催した。30周年イヤーの後半戦。17枚目アルバム「Back To The Pops」を引っさげ、全国8都市15公演を開催し、計15万人を動員した。暗闇から4人が登場し、シルエットが映し出されると地鳴りのような歓声が湧き起こった。TERU(53)が「オッケー!横浜アリーナ、行くぜ!」と会場をあおり