19Æü¡¢¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Î¸ø³«¸åÉñÂæ°§»¢¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾½ÅË­¤È¡¢ËÜºî¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±óÆ£·û°ì¤¬½ÐÀÊ¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ÏÇØ³Ê¹¥¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÀïÍ§¡É¤Î2¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÉÆÈ¤Ç¸É¹â¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸ø³«¸åÉñÂæ°§»¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢Í¢Æþ»¨²ß¾¦¤ò±Ä¤à¼ç¿Í¸ø¡¦°æÇ·Æ¬¸Þ