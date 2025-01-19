¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê8ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î19ÆüÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç8ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¹Ë³Í¤ê¤òÁÀ¤¦Âç´Ø¡¦Ë­¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÏÂç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÅìÁ°Æ¬4ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê33¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢²áµî11¾¡5ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤ÎËö¡¢²¡¤·ÅÝ¤µ¤ìÄËº¨¤Î2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¡È²£¹ËÂ¹ÂÐ·è¡É¤Ï¶×ºù¤¬¤ò²¦Ë²·âÇË¤·¡¢3¾¡5ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï12Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÇÍ¥¾¡