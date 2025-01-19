1·î18¡¦19Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI¡Ù¤Ë¤Æ¡¢½éÆü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿SixTONES¤¬¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡õÉÙ³ßÍ¦¼ù¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÎ¾Áª¼ê¤È¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ Æ°²è¡õ¼Ì¿¿¡§¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡Ù¤Î¥·ー¥º¥ó¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖTHE BALLERS¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡õ