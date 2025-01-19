¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë20Æü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë8¿Í¤¬18ÆüÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï¡¢µÄ°÷ÃÄ¤¬ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½¢Ç¤¼°¤Ïµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ²°Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¸òÉô¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎµÄ°÷ÃÄ¤ò´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î³¤³°¤«¤é¤ÎÍèÉÐ¤¬²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê