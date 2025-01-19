¿¹»í³¨Î¤ÊÛ¸î»Î¡Ê35¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿17Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£MCÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤«¤é¡ÖË¡Î§Åª¤ÊÉôÊ¬¤¬¿§¡¹Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¿¹ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ñ¸«¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÛ