BMSGがちゃんみなを迎え開催しているガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAが、プレデビュー曲「Drop」を1月31日にリリースすることを発表した。◆HANA 画像HANAが誕生した『No No Girls THE FINAL』の様子が初公開された1月12日の配信では、最大同時接続者数が異例の56万人超え、「#ノノガファイナル」がXトレンド1位を獲得、「#MOMOKA」「#CHIKA」「#YURI」などメンバーの名前